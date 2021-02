EK-pony Boogie de L’aube naar Maddy Dijkshoorn

Nederland is een EK-pony rijker. Het gaat om Boogie de L'aube (FS Don't Worry x Varello). De veertienjarige pony gaat zijn carrière voorzetten onder de even oude amazone Maddy Dijkshoorn, pupil van Marlies van Baalen.

Boogie de L’aube begon zijn internationale carrière onder de Deense Emilie Thornby Ffinch. Daarna nam de Oostenrijkse amazone Felicita Simoncic de teugels over. Deze combinatie schopte het tot het Europees kampioenschap van 2019 in Bishop Burton.

Einde ponytijd

Voor de zestienjarige amazone Felicita Simoncic is er een einde gekomen aan haar tijd bij de pony’s. Daarop werd Boogie de L’aube in training gezet bij Dressuurstal van Baalen om een nieuwe ruiter voor hem te vinden. Die heeft Van Baalen nu dus gevonden in de 14-jarige Maddy Dijkshoorn.

