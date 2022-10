EK-pony Don Davino Horsepoint verkocht

Eigenaren Rijk-Jan Pleijter en Dick Faro hebben Don Davino Horsepoint (Don Carino du Bois x FS Don't Worry) verkocht. De bij het NRPS goedgekeurde ponyhengst nam met Bridget Lock twee jaar op rij deel aan het EK. De tienjarige palomino gaat zijn carrière voorzetten in Duitsland.

Als jonge pony was Don Davino Horsepoint succesvol in het KNHS-Divoza Kampioenschap voor Jonge Dressuurpony’s. Na zijn overwinning bij de zesjarigen met Kim Noordijk kreeg Lilli van den Hoogen de beschikking over Don Davino. In 2019 maakten zij hun internationale debuut en in 2020 was het duo eerste reserve voor het EK in Hongarije.

Twee EK-medailles

Toen er voor Lilli van den Hoogen een einde was gekomen aan haar tijd bij de pony’s, kwam de door Harrie Melis gefokte Don Davino onder het zadel van Bridget Lock. Zij maakten twee jaar op rij deel uit van het Nederlandse team op het EK. In 2021 in Strzegom wonnen ze teambrons, dit jaar, wederom in Strzegom, was er teamzilver.

Bron: Horses.nl