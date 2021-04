EK-pony First Hummer naar Isabella Karajkovic

Jill Bogers vormt niet langer een combinatie met de EK-pony First Hummer (FS Mister Right x Jarno). De negenjarige NRPS-ruin gaat zijn carrière voorzetten onder de elfjarige amazone Isabella Karajkovic. Bogers gaat zich volledig richten op de paarden.

De door P. en H. Binksma gefokte First Hummer maakte als zesjarige onder Rianne Ubels zijn debuut in de internationale sport. In 2019 nam Jill Bogers de teugels over en in 2020 maakte de combinatie deel uit van het Nederlandse EK-team.

Teambrons en drie PR’s

Op het EK in Hongarije droegen ze met 73,600% en het tweede Nederlandse resultaat een groot deel bij aan de bronzen teammedaille. In de individuele proef was er een negende plaats (74,216%) en in de kür een achtste plaats (75,610%). De scores in alle drie de proeven op het EK betekenden een nieuw persoonlijk record voor het duo.

Ponytijd ten einde

Daarna zat voor de 16-jarige Bogers haar ponytijd er op. De amazone gaat zich nu volledig richten op de paarden en heeft daarvoor de beschikking over de vijfjarige KWPN-hengst Lennox US (Grand Galaxy Win x Rousseau) en de vijfjarige Oldenburger Gandron Hit (Grey Flanell x Sandro Hit).

Bron: Horses.nl