EK-pony Ico van de Beekerheide terug in Nederland

De 14-jarige dressuurpony Ico van de Beekerheide (Icoon x Kooihuster Folkert) is verkocht aan een jonge Nederlandse amazone en keert daarmee weer terug naar zijn geboorteland. De door Jan van Beek uit Maasbree gefokte NRPS-pony beleefde eerst een succesvolle internationale carrière onder Kim Noordijk en daarna nam de Belgische Jette de Jong de teugels over. Zij reed Ico op twee EK's.

Kim Noordijk had Ico van de Beekerheide van 2013 tot en met 2016 onder het zadel. In mei 2015 in Roosendaal maakte de combinatie hun internationale debuut en na een hele reeks wedstrijden in binnen- en buitenland reden in juni 2016 in Roosendaal hun laatste internationale wedstrijd.

Twee EK’s onder Jette de Jong

Een kleine twee jaar later, in april 2018, maakte Ico van de Beekerheide zijn rentree in de internationale ring onder nieuwe amazone Jette de Jong. In datzelfde jaar werd de combinatie opgenomen in het Belgische team voor het Europees kampioenschap in Bishop Burton (Groot-Brittanië). Het jaar daarop mocht het duo ook mee naar het EK in Strzegom (Polen). De laatste wedstrijd van het nu gescheiden paar was vorige maand in Grote-Brogel.

Verder bij paarden

De zestienjarige De Jong richt zich nu op de paarden. Met de door haar moeder Mariëlle Hoefsmit gefokte Heavenly Charming (Charmeur x United) komt de amazone uit bij de junioren. De combinatie is opgenomen in het Belgische team voor het EK dat later deze maand wordt verreden in Hongarije.

Nieuw talentje

“Ik heb vanaf 2013 tot en met 2016 van deze geweldige pony mogen genieten en heel veel successen mee mogen behalen. Daarna heeft Jette de Jong van zijn talent mogen genieten. Ik wil familie Groeneveld ontzettend bedanken dat zij deze geweldige pony ons hebben toevertrouwd. Hij blijft gelukkig in Nederland en ik weet zeker dat hij met zijn nieuwe jonge talentje ook veel successen gaat behalen”, aldus Kim Noordijk over de verkoop.

