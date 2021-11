EK-zilveren Don Diablo naar Italië: ‘Helaas geen match meer kunnen maken’

Eigenaar Philip Hermans heeft afscheid genomen van Don Diablo (Westpoint x Polansky). De KWPN-ruin werd tot vorig jaar uiterst succesvol uitgebracht bij de Children door Veerle van Hof. Op hun erelijst staat onder andere Europees teamzilver en zilver op het NK Dressuur. De 13-jarige ruin is verkocht naar Italië.

Philip Hermans kocht Don Diablo in september 2019 van fokster Maud Heynert-Hermans (overigens geen familie). Onder begeleiding van Romy Bemelmans kwam de ruin onder Veerle van Hof al gauw uit bij de Children en behaalde zowel nationale als internationale successen. In 2020 werd Van Hof 14 jaar en zo kwam er einde aan haar periode bij de Children. Daarna werd Don Diablo een periode gereden door Kyra Jonkers.

Dun gezaaid

“Kyra had ook haar eigen paard Eyecatcher en die combinatie was beter”, vertelt Hermans. “De laatste paar maanden heeft Mascha van Es Don Diablo getraind en helaas heb ik geen match meer kunnen maken met een Children-ruiter. Die zijn ook dun gezaaid.”

61-jarige dame

“Don Diablo is dertien en dan is het nu verkopen of zelf houden. Maar als je zelf niet rijdt, is houden iets moeilijker”, vervolgt Hermans. “Dan ga je naar een goed alternatief kijken en toen kwam deze optie voorbij. De nieuwe eigenaresse is een dame van 61 jaar en ze was er helemaal weg van. Het zou leuk zijn om hem terug te zien in de sport maar ik weet niet of dat gaat gebeuren.”

Speciale band

De verkoop voelt dubbel voor Hermans, die Don Diablo als hobby had. “Hij heeft mij kennis laten maken met de paardenwereld en we hadden een speciale band. Om die periode af te sluiten is toch wel heftig. Helaas had ik er geen ruiter voor. Dat was jammer. Nu kwam deze trein voorbij en ik denk dat het zo goed is.”

Don Diablo (v. Westpoint). Foto: Engie Kwakkel

Bron: Horses.nl