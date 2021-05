Ellen Birgitte Farbrot behaalt kwalificatie voor Olympische Spelen: ‘Ik hoop jonge Noorse ruiters en amazones te inspireren’

Ellen Birgitte Farbrot heeft met Tailormade Red Rebel (Romanov x Donnerhall) voldaan aan de gestelde kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen in Tokio. Op CDI Grote-Brogel scoorde de Noorse amazone het tweede benodigde resultaat. "Ik heb eerder de Wereldruiterspelen en de Europese kampioenschappen gereden, maar de Olympische Spelen zijn toch van een nog wat ander kaliber", vertelt ze.

Farbrot woont en werkt sinds elf jaar in Denemarken bij Stutteri Følle Strangaard, waar ze in de eerste instantie maar voor een jaar zou blijven. Eén van haar meest succesvolle paarden is Tailormade Red Rebel, die in 2019 zijn internationale Grand Prix-debuut maakte. Daarna deed het duo een stap terug naar de Lichte Tour. “In de Lichte Tour waren we heel succesvol, maar ons debuut in de Grand Prix verliep niet zoals verwacht”, vertelt de amazone aan Ridehesten.

Terug op niveau

“Thuis lukte het allemaal, maar in de ring verloor Red Rebel het vertrouwen.” Het coronavirus sloeg toe en alles werd afgelast. Die periode gebruikte Farbrot om de hengst weer terug op niveau te krijgen. Na één internationale Grand Prix-start in 2020, maakte de amazone in mei dit jaar haar internationale rentree op CDI Exloo. Daar werd ze achttiende in de Grand Prix (68,239%) en vijfde in de Kür (73,440%). Daarmee behaalde ze haar eerste benodigde score. In Grote-Brogel volgde het tweede succes.

Inspireren

“Ik heb eerder de Wereldruiterspelen en de Europese kampioenschappen gereden, maar de Olympische Spelen zijn toch van een nog wat ander kaliber. Er zijn nog niet veel Noorse ruiters en amazones geweest die dit hebben behaald. We hebben niet veel ruiters, maar ik hoop met deze kwalificatie jonge Noorse ruiters en amazones te inspireren.” Als extra bonus heeft Farbrot ook de kwalificatie voor het EK Herning 2022 al op zak.

Bron: Ridehesten