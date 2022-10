Ellen Bontje weer even in Nederland: Clinic in Woudenberg groot succes

Ellen Bontje nam voor Nederland aan maar liefst drie Olympische Spelen deel, waarbij ze twee zilveren teammedailles won. En daarmee is ze een begrip in de Nederlandse paardenwereld. Ook anno 2022 nog, terwijl we eigenlijk al jaren praktisch niets van haar hoorden. Daar kwam dit weekend verandering in: Bontje gaf in Woudenberg een clinic en trainingen.

Vrijdagavond 21 oktober gaf Ellen Bontje in Woudenberg bij ‘De Valleiruiters’ de inspirerende clinic genaamd ‘Simpel rijden met Ellen Bontje’ gegeven. Febe van Zwambagt en Dominique Filion reden voor de pauze ieder een (relatief) jong paard. Door de ervaring maar vooral het vakmanschap kon Ellen binnen enkele momenten de vinger op de zere plek leggen en voor zowel paard als ruiter passende, vaak simpele oefeningen geven.

Zo kon Van Zwambagt met de vijfjarige Metallic (v. Dettori) door een simpele oefening haar paard sneller aan haar been krijgen waardoor de wissel makkelijker gesprongen werd. Regelmatig kon het publiek op de tribune vragen stellen aan Ellen. Dat leverde een interessante interactie op met heldere antwoorden en nieuwe inzichten. Na de pauze werden twee ervaren paarden voorgesteld met ook hier voor veel ruiters herkenbare verbeterpunten.

Op haar eigen unieke wijze hielp Ellen de combinaties om tot meer ontspanning en afdruk te komen. Aan Dominique Filion met Hermès (v. Bretton Woods) werd gevraagd om te gaan lichtrijden in de passage. Dat leverde de nodige hilariteit op. Door de ontspanning die het lichtrijden even in de rug gaf, werd de passage losser, krachtiger en meer door het lijf, waardoor Dominique een prachtige passage kon laten zien.

Trainingen

Op zaterdag en zondag mochten 10 combinaties (van M2 tot Zware Tour) een individuele training volgen. Ook hier waren er veel lovende en enthousiaste reacties. Door haar professionaliteit en vakmanschap kan Ellen zeer snel zien wat er op dat moment nodig is, en met haar positiviteit en liefde voor paarden kan ze snel een eenvoudige aanpassing in de training maken, die zeer veel effect op de combinaties had!

Voor het publiek en de organisatie was het een boeiende en leerzame setting waar heel veel is geleerd voor zowel de paarden als de ruiters.

