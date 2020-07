Ellen Richter wint tweede kwalificatie Piaff-Förderpreis

De Duitse Ellen Richter heeft gisteren in Bettenröde de tweede kwalificatie van de Piaff-Förderpreis op haar naam geschreven. Richter ontving voor haar proef met de 9-jarige Vinay (v. Vitalis) een score van 71.442%. De jury was het niet unaniem eens over de zege. Drie juryleden plaatste de amazone aan kop en twee juryleden waardeerde haar proef met de tweede plaats.