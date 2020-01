Elmegardens Marquis (21) één van ’s werelds oudste actieve Grand Prix-dressuurpaarden

Met zijn 21 jaar is Elmegardens Marquis (Michellino x Lucky Light) één van de oudste actieve Grand Prix-dressuurpaarden van dit moment. De Deense ruin begon zijn internationale carrière elf jaar geleden onder het zadel van Emile Faurie en nam vertegenwoordigde Groot-Brittannië in 2011 op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Sinds 2013 zit eigenaresse Joanne Vaughan zelf in het zadel en start hem nog altijd op Grand Prix-niveau.

“Max (roepnaam Elmegardens Marquis, red.) doet het heel erg goed en hij geeft nog niet aan dat hij wil stoppen”, vertelt Vaughan. De amazone woont in Duitsland, maar rijdt voor Georgia en heeft Marquis sinds zijn zesde jaar in haar bezit. Aan Dressage News vertelde de amazone dat hij niet gemakkelijk was en dat ze, gedurende hun carrière, een flink aantal botten gebroken heeft.

EK’s

In 2010 nam Faurie de teugels van Vaughan over voor een periode van twee jaar. Het hoogtepunt van hun carrière was het EK in Rotterdam, waar ze deel uitmaakten van het Britse team dat goud won. Met Vaughan nam de ruin deel aan twee EK’s (Gothenburg 2017 en Rotterdam 2019) en aan de Wereldruiterspelen van 2014 in Caen.

