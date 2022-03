Emmelie Scholtens: ‘Doel met Desperado en Indian Rock naar NK’

Begin februari werden Emmelie Scholtens en haar partner Jeroen Witte ouders van dochter Micky Mae Witte. Een week of zeven later was Emmelie alweer in het zadel van Indian Rock (Apache x Vivaldi) te zien bij een hengstenshow, maar ook de rentree in de ring laat niet langer meer op zich wachten.

“Het gaat eigenlijk super goed met mij en de kleine”, vertelt Emmelie Scholtens. “Het is natuurlijk wel wennen en mijn dagen zien er anders uit qua tijdsindeling. Maar ik ben blij dat ik weer lekker met de paarden aan de gang ben, dat heb ik wel echt gemist.”

Vier paarden

Inmiddels heeft Scholtens alweer zo’n vier paarden onder het zadel, voornamelijk de oudere paarden heeft ze weer overgenomen. “De jongere paarden hebben we tijdens mijn zwangerschap ergens anders ondergebracht of verkocht, want ik wil wel tijd voor ons kindje hebben.”

Grand Prix met Indian Rock

We zullen de amazone als het aan haar ligt zeker terugzien op het NK Dressuur in mei in Ermelo. Maar om daar aan start te komen zal ze ook eerst andere wedstrijden moeten rijden om zich te kwalificeren. Het zal hoogstwaarschijnlijk ook niet alleen haar toppaard Desperado (Vivaldi x Havidoff) zijn waarmee ze het NK aandoet. “Mijn doel is ook om met Indian Rock snel Grand Prix te starten en om met hem ook voor het NK te gaan. Het gaat thuis heel goed, dus in theorie moet het dan op wedstrijd ook lukken.”

Snel terug in de ring

“Ook rijd ik nog Glory Days, een tienjarige Jazz, een heel leuk en talentvol paard. Hij heeft al Grand Prix gelopen, maar we zijn nog niet zo lang een combinatie. Dat zal even aftasten zijn. De maand april wil ik gaan gebruiken om weer wat wedstrijdritme op te doen op wat kleinere wedstrijden, dus als alles goed gaat zien jullie me snel weer in de ring!”

WK Herning realistisch

Scholtens prijst zichzelf gelukkig met de paarden die ze momenteel te rijden heeft. “Ik heb mega goede paarden. Zowel de Grand Prix-paarden als de jongere.” Het WK in Herning, waarvoor het NK een observatie is, zit daarom ook zeker in haar achterhoofd. “Ja, dat zou ik heel graag willen en ik denk ook wel dat het realistisch is. Tegen die tijd ben ik zelf ook alweer een stuk fitter dan nu. Ik voel me nu trouwens ook goed, hoor. Maar nog niet zo fit als voor mijn zwangerschap, al zou dat misschien ook teveel gevraagd zijn”, vervolgt ze lachend. “Met welk paard ik voor het WK wil gaan weet ik nog niet. Desperado is natuurlijk een goede optie. Indian Rock is nog jonger en minder ervaren, maar mijn gevoel zegt dat ook hij straks heel goed gaat worden.”

