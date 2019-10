Emmelie Scholtens en Johan Hamminga in KNHS College Tour jonge paarden

Vrijdagavond 8 november belooft een interessante avond te worden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Dan verzorgen toptrainer Johan Hamminga en jonge paarden specialist Emmelie Scholtens de KNHS College Tour (voorheen Hippische Leergang). Een praktische avond voor ruiters en instructeurs, waarbij het trainen en rijden van jonge paarden uitvoerig besproken wordt.

Hoe begin je de opleiding en hoe ontwikkel je de sterke punten van een paard. Wat is een optimale stap en hoe kun je de draf meer ontwikkelen. Hoe leer je jonge paarden direct om aan het been voorwaarts te zijn en wat is het belang van overgangen en wendingen rijden?

Johan Hamminga

Johan Hamminga heeft zijn sporen verdiend binnen de hippische wereld. Naast een succesvolle trainings- en africhtingsstal is hij veelgevraagd instructeur. Hamminga heeft dertig jaar bij de KNHS gewerkt en in deze periode veel instructeurs succesvol opgeleid. Regelmatig zit hij in het juryhokje om combinaties te beoordelen tot en met Grand Prix-niveau. Voor het KWPN is hij al diverse jaren voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Tuigpaarden en beoordeeld vanaf komend winterseizoen ook de rijpaardhengsten in de dressuur richting.

Emmelie Scholtens

Emmelie Scholtens is na het afronden van haar studie aan het werk gegaan bij Stal Laarakkers. Nationale bekendheid kreeg ze door met veel succes vier- en vijfjarige paarden uit te brengen in de Pavo Cup. Op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden won ze drie maal goud, een keer brons en een keer zilver. In 2009 heeft zij samen met haar vriend Jeroen Witte een eigen dressuurstal opgericht. Grote successen heeft ze behaald met de onlangs overleden KWPN-hengst Apache (v. UB 40). Afgelopen zomer maakte Scholtens met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) deel uit van het zilveren EK-team.

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum Ermelo (Amaliahal)

Tijd: 19:30 – 22:30 uur

Prijs voor leden: 25 euro

Prijs voor niet-leden: 30 euro

Theoriepunten voor licentiehouders: 50 theoriepunten op de basiskwalificatie

KNHS College Tours

De volgende KNHS College Tours staan gepland:

29 oktober: KNHS College Tour Mennen met Ad Aarts

13 november: KNHS College Tour Springen in de juiste rijstijl met Bianca Schoenmakers

20 november: KNHS College Tour Hoeveel weet jij van het paardenlichaam met Jarko Dun

28 november: KNHS College Tour Mentaal sterker zorgt voor meer plezier met je paard met Sanne Beijerman

Meer informatie

Bron: KNHS