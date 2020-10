Emmelie Scholtens’ Joe verkocht

Emmelie Scholtens heeft Joe (Blue Hors Zatchmo x Vivaldi) verkocht naar de Verenigde Staten. Daar wordt de zesjarige ruin verder opgeleid door de Grand Prix-amazone Beatrice Marienau. Scholtens en haar partner Jeroen Witte hadden Joe in gezamenlijk eigendom met de familie Oomen.

Joe eindigde op driejarige leeftijd op de vierde plaats in de VSN Finale. Het jaar daarop nam hij deel aan de finale van de Pavo Cup en in 2019 werd hij tweede in de finale van de Subli Cup op Jumping Amsterdam.

Alles in huis

“Wij kunnen helaas niet alle paarden aanhouden, maar hij krijgt een hele fijne nieuwe plek in Amerika. Joe is echt een waanzinnig goed paard en heeft alles in huis om zeer goed op het allerhoogste niveau te gaan presteren. Hij heeft een top karakter en geeft onder het zadel met zijn imponerende draf een heel gaaf gevoel. Trixie gaat hier heel veel plezier aan beleven”, aldus Scholtens.

Bron: Horses.nl/Trainingsstal Witte-Scholtens