Emmy de Jeu draagt haar volledige fokkerij over aan MH Dressage uit Kalmthout

Emmy de Jeu heeft haar succesvolle dressuurpaardenfokkerij in één transactie overgedragen aan het Belgische MH Dressage, het bedrijf van Klara Hulselmans en Lorens Michielsen (beiden 28). De fokmerries, de veulens, de jonge paarden, met ingang van 1 mei a.s. gaat alles wat Emmy de Jeu (70) heeft opgebouwd over naar de enthousiaste 28-jarige dressuurliefhebbers uit Kalmthout.

”Voor mij is dit een lot uit de loterij”, aldus de KWPN fokker van het Jaar 2013 Emmy de Jeu. ”Ik heb een fase in mijn leven bereikt dat ik wat meer vanop afstand wil genieten van de paardenfokkerij en paardensport. Maar je kunt niet zomaar alles uit je handen laten vallen, laat staan dat je je activiteiten in vertrouwde en capabele handen kunt overgeven. Die droom is voor mij nu wel uitgekomen.”

Het begon allemaal met een advertentie, waarin een merrie werd aangeboden. ”Die stond al een poosje online”, vertelt Emmy de Jeu. ”Toen ik ‘m plaatste was de merrie nog gust, maar toen Klara en Lorens reageerden, was ze in detussentijd al drachtig geworden. Maar dat bleek geen probleem, sterker nog: ze kwamen voor een merrie, maar gingen naar huis met de hele fokkerij!”

Beginnen met een draaiend bedrijf

Emmy de Jeu en het jonge Belgische stel waren al snel aan de praat geraakt. En ontdekten dat alleen de leeftijd hen scheidde: dezelfde drive, dezelfde passie, dezelfde mengeling van zakelijkheid en emotie. Klara en Lorens kregen drie scenario’s voorgelegd: de fokmerries, de veulens en de jonge paarden. ”Maar het geheel was voor ons het meest interessant”, aldus Klara Hulselmans. ”Zo kun je gelijk beginnen met een draaiend bedrijf en ben je sneller met “De Jeu”-paarden aan het rijden. Het uitbouwen van een fokkerij van hoogwaardige dressuurpaarden was altijd al onze grote droom.”

Het beste in handen

”We zochten al een hele tijd naar kwaliteitsvolle, jonge dressuurpaarden om op te leiden en uit te brengen en daarnaast naar topmerries voor de fokkerij, maar beiden leken haast onmogelijk om te vinden. Op deze manier kregen we op beide vlakken het beste in handen.”

”Deze kans konden we niet laten liggen”, aldus Lorens. ”Alles was al startklaar. Emmy heeft zo’n prachtige fokkerij opgebouwd, dat we alleen maar dankbaar kunnen zijn dat we hieraan mogen en kunnen verder bouwen.”

Samenwerkingen

Daarnaast blijven de bestaande samenwerkingen doorlopen: MH Dressage blijft samenwerken met Hellen Jonker in Loningen Dld. en Stal Henco (waar de fokmerries staan) en met Klaas Buist van Stal 83 die deels opfok doet en deels de jonge paarden zadelmak maakt. MH Dressage zelf blijft gewoon gevestigd in Kalmthout, waar Klara de paarden opleidt en uitbrengt, Lorens focust zich op het management en ondersteuning in de breedste zin van het woord.

Eigen kosten rekenen

”Mensen denken wel eens dat je geld kunt besparen door alles zelf te doen”, zegt Emmy de Jeu. ”Maar als je zakelijk bent, reken je ook je eigen kosten. En dan maakt het niet alleen weinig uit qua kosten, maar je moet ook rekenen dat je je dan kunt bezighouden met waar je goed in bent. Daarom heb ik Klara en Lorens geadviseerd om de bestaande samenwerkingen gewoon door te zetten.”

Bloemenhandel

”Maar dat soort dingen hoefde ik nauwelijks met Klara en Lorens te bespreken. Want ik merkte gelijk dat we over veel dingen hetzelfde denken. Ik heb 30 jaar in Amsterdam in de bloemenhandel gezeten. Dan doe je wel wat mensenkennis op. Dus dat zit met deze jonge enthousiaste mensen wel goed. Het was een mooi proces hoe we stapje voor stapje de puzzel hebben gelegd.”

Zover mogelijk

Aan toekomstdromen geen gebrek, bij MH Dressage powered by Emmy de Jeu. ”Onze ambitie is om zover mogelijk te komen”, zegt Klara. ”Zowel in de sport als in de fokkerij.”

”We willen tot in detail weten hoe alles in elkaar zit”, voegt Lorens toe. ”Dat is onze passie: om de hoogst mogelijke kwaliteit tot stand te brengen. Deze nieuwe samenwerking maakt het mogelijk om voor topkwaliteit te gaan.”

MH de Jeu

Door de overname staat de dressuurpaardenfokkerij in België in één klap stevig op de kaart. De veulens van 2022 zullen bij het KWPN en Oldenburg ingeschreven worden, maar de toekomst zal uitwijzen of er ook nog van andere stamboeken gebruik gemaakt gaat worden.

En zo gaan de veulens uit de fokkerij van Emmy de Jeu vanaf 2022 niet door het leven met het bekende toevoegsel “De Jeu”, maar met de toevoeging “MH de Jeu”. Emmy blijft dus als adviseur, steun en toeverlaat bij het proces betrokken. ”Onze eerste veulens zijn al geboren”, lacht Emmy in de wetenschap dat deze zakelijk gesproken natuurlijk van Klara en Lorens zijn.

”Het overnemen van de fokkerij is zoveel meer dan enkel de aankoop, het is nog maar het begin van onze samenwerking en van alle ideeën die we met alle partijen samen hebben”, aldus Klara.

