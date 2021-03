Equestricon’s Walküre wordt fokmerrie

De sportieve carrière van Equestricon's Walküre (Romanov x Donnerschwee), in 2015 individueel Europees kampioen bij de young riders met Dana van Lierop in het zadel, zit er op. Emma-Lou Becca bracht de nu zestienjarige merrie in 2019 voor het laatst aan start op CDI-Y Lipica en liet aan Eurodressage weten dat de merrie haar pensioen verdient.

“Ze heeft altijd alles voor me gedaan en gaf iedere wedstrijd 100%. Ik ben heel dankbaar voor alles wat ze voor me heeft gedaan. Ik heb veel van haar geleerd en we hebben samen een aantal young riders-wedstrijden gewonnen”, aldus Becca tegenover Eurodressage. De merrie is inmiddels dragend van wereldkampioen Glamourdale.

Start

Walküre startte haar carrière onder het zadel van Thomas Goedemé en werd daarna ontdekt door Stella Hagelstam. In november 2013 kwam de merrie in handen van Jochen Arl en maakte korte tijd later haar internationale debuut met Alizee Froment in het zadel, maar een paar maanden daarna nam Dana van Lierop de teugels over.

Europees kampioen

Van Lierop kende een uiterst succesvolle periode met Walküre, met onder andere overwinningen in Roosendaal, Wellington en Nieuw en St. Joosland. Het hoogtepunt was teamzilver en individueel zilver en goud op het Europees kampioenschap in Vidauban.

Verkoop

Walküre vertrok daarna naar Agnete Kirk Thinggaard, die de merrie één keer aan start bracht. Op een nationale wedstrijd in Herning behaalde ze in de Prix St. Georges en Intermédiaire I net geen 70%. Daarna volgende er nog een aantal ruiterwissels, voor de Oldenburger in 2018 terecht kwam bij Becca.

Bron: Eurodressage/Horses.nl