Esmee Boers’ EK-pony Beauty W verkocht

Esmee Boers heeft afscheid genomen van Beauty W (Orchard Boginov x Sjapoer ox). Met de pony-hengst maakte de amazone vorige maand deel uit van het Nederlandse team dat zilver won op het Europees kampioenschap in Strzegom. De zevenjarige pony gaat zijn carrière voorzetten in Duitsland.

“Dank je wel voor alles Beauty, jij hebt al mijn dromen waargemaakt. Ik ga je heel erg missen maar heb alle vertrouwen in Nora en Semmieke en kijk er naar naar uit om jullie verder te volgen”, aldus Esmee Boers. Nieuwe amazone is de dertienjarige Nora Feldmann, een pupil van Semmieke Rothenberger.

EK-team

In oktober 2021 debuteerde de door W. van Winkoop Beauty W onder Esmee Boers in de internationale sport. Het jaar daarop kwam het duo aan de start op de CDI’s van Lier, Opglabbeek, Exloo en Hagen. Vervolgens werden ze opgenomen in het EK-team. Met 74,772% leverden ze in de landenwedstrijd een grote bijdrage het het teamzilver. In de individuele proef werd het duo tiende (73,324%) en de kür was goed voor voor de vierde plaats (77,485%).

Overstap paarden

Boers wordt dit jaar zestien jaar en daarmee komt er een einde aan haar tijd bij de pony’s. Inmiddels heeft de amazone de overstap gemaakt naar de paarden en ze komt met Kiki G (v. Vivaldi) uit bij de junioren.