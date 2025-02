Esmee Boers’ Kiki G verkocht

Kiki G (Vivaldi x Rousseau) van junioren-amazone Esmee Boers is verkocht, dat meldt Eurodressage. De tienjarige KWPN-merrie is verkocht aan Anke Tessner-Schreyeck en wordt nu gereden door Elena. Boers en Kiki G kwamen vorig jaar in actie op het Europees Kampioenschap, waar ze met het team brons wonnen en achtste werden in de individuele proef en de Kür.

Kiki Boers en Kiki G waren van december 2022 tot de zomer van 2024 actief op internationaal junioren-niveau. Begin 2023 wonnen ze alle drie de proeven op CDI Lier en kort daarna wonnen ze de individuele proef en Kür op CDI Exloo. Na een wedstrijdpauze van een paar maanden volgde eind dat jaar het (nationale) rentree. Vorig jaar bracht Boers de merrie in Lier en Tolbert aan de start en veroverde daarmee een plekje in het Nederlands EK-team. Op de Nederlands Kampioenschappen was er vorig jaar brons.

