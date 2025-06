Evi van Rooij breekt ruggenwervel bij val van paard

Evi van Rooij is van een jong paard gevallen en heeft daarbij een wervel in haar onderrug gebroken. Daardoor staat de drievoudig EK-amazone voorlopig noodgedwongen langs de kant.

“De komende zes weken dus zeker niet op het paard en even rust nemen om het goed te laten genezen”, aldus de 21-jarige amazone die gisteren hard ten val kwam. “Al met al ben ik me ervan bewust dat het veel erger had kunnen aflopen en zal het met rust hopelijk zo snel mogelijk genezen.”

Jongere paarden

Evi van Rooij nam deel aan drie EK’s, in 2019 bij de pony’s, in 2020 bij de junioren en in 2021 wederom bij de junioren. Dit jaar reed de amazone niet mee in de observaties richting het EK. Haar laatste CDI reed ze in 2024 bij de young riders met Haley B (v. Bon Bravour). De laatste tijd was Van Rooij vooral te zien met jongere paarden in de basissport.

