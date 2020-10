Evi van Rooij neemt afscheid van EK-pony Jango

Evi van Rooij vormt niet langer een combinatie met King Stayerhof's Jango (Kosmo van Orchids x Jacobspeel's Rocky). De EK-pony gaat zijn carrière voorzetten onder de 13-jarige amazone Sara Holleman. Van Rooij gaat zich volledig richten op de paarden.

Evi van Rooij kreeg King Stayerhof’s Jango vier jaar geleden onder het zadel en kan terugkijken op een uiterst succesvolle tijd met de NRPS-ruin. Nationaal kregen ze in het Z2 maar liefst drie keer goud omgehangen: op de indoorkampioenschappen van 2019, de Hippiade van 2019 en vervolgens de indoorkampioenschappen van 2020. Daarnaast wonnen ze twee jaar op rij de finale van de KNHS-Felix Hippisch Cup.

Internationale successen

Het duo debuteerde in de zomer van 2017 in de internationale sport en in 2018 werden ze opgenomen in het EK-team. Daarvoor moest Van Rooij zich terugtrekken omdat Jango niet fit was. Daarna kwamen ze ijzersterk terug en 2019 werd een topjaar. Naast de nationale successen was er een zilveren teammedialle op het EK in Polen en behaalden ze overwinningen in Exloo en Aken. De laatste internationale wedstrijd was afgelopen februari in Lier. Daar werden ze in alle drie de proeven tweede (73,000% in de landenproef, 72,523% in de individuele proef en 76,925% in de kür).

Afscheid met topscore

Daarna bracht Van Rooij Jango nog een aantal keer uit in de nationale sport. Bij hun laatste optreden, eind september op de kadervormingswedstrijd in Wezep, stonden ze met de topscore van 76,762% ruimschoots bovenaan.

Junioren

Van Rooij gaat zich nu volledig richten op de junioren. Daarvoor heeft ze Edea (v. Johnson) en Don Tango B (v. Contango) tot haar beschikking. Met Don Tango maakte de 16-jarige amazone afgelopen augustus deel uit van het Nederlandse team dat brons dat won op het EK in Hongarije.

Bron: Horses.nl