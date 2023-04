Evi van Rooij nieuwe amazone van Fontaine TN

Evi van Rooij heeft de teugels van Fontaine TN (Finest x Samarant) overgenomen. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst werd voorheen gereden door Bart Veeze.

Fontaine stond de afgelopen paar jaar gestationeerd bij Team Nijhof, maar dit jaar staat hij bij mede-eigenaar Kees van den Oetelaar ter dekking. “Er was bij mij best veel vraag naar Fontaine. Hij is braaf en heeft veel aanleg als dressuurpaard en dat geeft hij ook aan zijn kinderen door. Daarom wilde ik hem hier graag op stal hebben staan. We hebben Evi als amazone gekozen omdat ze jong is, veel aanleg heeft en het graag doet. Ik heb er alle vertrouwen in dat het met de begeleiding van haar vader Arthur van Rooij helemaal goed gaat komen.”

Wedstrijddebuut

De afgelopen paar jaar werd Fontaine spaarzaam ingezet. Hij liep in 2020 twee sporttests in Duitsland (die hij beide met een dikke acht afsloot) en vorig jaar won hij in Duitsland een nationale wedstrijd in de Duitse klasse L. “Fontaine was groot en jeugdig en heeft daarom nog niet veel wedstrijden gelopen. Maar hij is nu mooi volwassen geworden en volgens mij staat zondag zijn eerste wedstrijd met Evi op het programma”, aldus Van den Oetelaar.

