Evi van Rooijs toppaard Edea (14) uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Edea (Johnson x Biotop), die door Evi van Rooij succesvol bij de junioren en young riders werd uitgebracht. Het duo was inmiddels klaar voor de overstap naar de Intermédiaire II maar dat mocht niet zo zijn. De 14-jarige merrie van fokkers en eigenaren familie Traa is geblesseerd en gaat ingezet worden als fokmerrie.

Evi van Rooij vormde vanaf het voorjaar van 2019 een combinatie met Edea en begon destijds in het Z2. In juli van dat jaar volgde het debuut bij de junioren, dat de amazone toen nog combineerde met de pony’s. De amazone reed dat jaar haar laatste EK bij de pony’s met King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchid’s) en in 2020 en 2021 was ze er op de EK’s bij met Don Tango B (v. Contango), die eind 2021 werd verkocht.

Internationaal debuut en NK

Met Edea maakte Van Rooij in mei 2021 haar internationale debuut bij de junioren en een jaar later wonnen ze in Grote Brogel hun internationale debuut bij de young riders. In datzelfde jaar was er op het NK Dressuur een vierde plaats bij de young riders.

Fokkerij

Door een blessure is er nu een einde gekomen aan de carrière van Edea met Van Rooij. “Helaas hebben we door een blessure de keuze moeten maken om niet meer met haar verder te gaan. Vanaf nu zal Edea verder gaan in de fokkerij en ik weet zeker dat ze fantastische veulens zal brengen”, aldus Evi van Rooij die fokkers en eigenaren Janske en Peter Traa dankbaar is voor haar tijd met de Johnson-merrie.

