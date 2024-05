Eye Catcher naar 69-jarige Amerikaanse amazone

De voorheen bij het KWPN-goedgekeurde, maar inmiddels geruinde Eye Catcher (Vivaldi x Partout) heeft een nieuwe eigenaresse gevonden in de 69-jarige Elizabeth Armstrong Powers. Eye Catcher maakte eerder dit jaar, na een afwezigheid van bijna zes jaar, met Alexander Yde Helgstrand zijn rentree op het internationale toneel.

Elizabeth Armstrong Powers bracht verschillende paarden op internationaal (amateur) Grand Prix-niveau uit, maar wist tussen 2012 en 2021 (met daar tussen verschillende kleine pauzes) geen enkele keer de 60%-grens de passeren. Het lijkt er op dat de amazone wel de ambities heeft om met Eye Catcher internationaal te gaan starten. De FEI-registratie is namelijk rond.

Ruiterwissels

De vijftienjarige Eye Catcher onderging in zijn carrière al meerdere ruiterwissels. Hoogtepunten uit zijn loopbaan zijn brons op het WK Jonge Dressuurpaarden met Kirsten Brouwer in het zadel en top vijf-klasseringen op internationale Lichte Tour-wedstrijden in onder andere Den Bosch, Compiègne en Aken met Antonio Laiz Zandio. Alexander Yde Helgstrand reed Eye Catcher in februari dit jaar de ring binnen op CDI Wellington. Ze werden met 66% derde in de Intermédiaire II en met 64,769% tweede in de Grand Prix U25.

Bron: Horses.nl/Dressprod