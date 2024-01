Familie Felix’ toppony Golden Challenge verkocht

Familie Felix heeft afscheid genomen van hun toppony Golden Challenge (FS Golden Moonlight x FS Challenger), die door zusjes Annelotte, Else en Jolien Felix succesvol in de internationale sport werd uitgebracht. De 16-jarige palomino hengst is verkocht aan Brockhurst Stud in Australië en gaat daar zijn carrière vervolgen en tevens ingezet worden voor de dekdienst.

De door Johann Hinnemann gefokte Golden Challenge is goedgekeurd in Westfalen en was in 2011 reservekampioen van de 30-dagentest in Münster-Handorf. De pony was drie keer gekwalificeerd voor de Bundeschampionate waar hij als vierjarige zilver won.

Drie zussen

In 2015 kocht familie Felix de ponyhengst en nam dochter Annelotte plaats in het zadel. Vervolgens nam haar zus Else de teugels over en daarna was het de beurt aan zus Jolien. Alle drie de zussen brachten Golden Challenge uit in de internationale sport.

Blij met adres

“Ik heb een fantastische tijd gehad met Goldi waarin ik ontzettend veel heb geleerd op heel veel vlakken. Hij was echt mijn soulmate waar ik alles mee deelde”, aldus Annelotte Felix over Golden Challenge. “Na nog een paar jaar het heel goed gedaan te hebben onder mijn twee zusjes, gaat hij nu een perfect leven krijgen aan de andere kant van de wereld. Daar kan hij z’n hele leven lang blijven dus we zijn erg blij met dit adres.”

