Familie Zinglersen koopt nieuw talent voor Cathrine Dufour

De familie Zinglersen, de eigenaren van Cathrine Dufours Europees zilveren Bohemian (Bordeaux x Samarant), hebben Vividus QRE (Zaladin MI x Don Charly) voor de Deense amazone aangeschaft, hoewel het niet uitgesloten is dat hun dochter Louise op een dag de teugels van Vividus overneemt. "Hij doet me heel erg denken aan Bohemian, toen hij nog jong was", liet Dufour aan Eurodressage weten.

De SWB-gefokte ruin kwam als veulen voor 11.500 euro in handen van Blue Hors. In 2020 kwam hij terug in de spotlights. Blue Hors-ruiter Anders Sjøbeck Hoeck reed Vividus, toen al in eigendom van Tina Merrild Vind Storm, op een paar nationale wedstrijden, waaronder de selectie voor het Deens kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. De combinatie werd in Zweden geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden, maar dat ging niet door in verband met het coronavirus.

Dufour en de familie Zinglersen

Dufour heeft al een jarenlange samenwerking met de familie Zinglersen. Dufour en hun dochter Louise zijn al sinds hun tienertijd beste vriendinnen. “Ze zei altijd tegen me, dat als ze ooit een heel, heel goed paard had, ik die mocht rijden”, vertelde Dufour eerder in een interview. “Ik was toen een jaar of achttien, dus dacht: het zal wel”. De familie Zinglersen voegde de daad bij het woord en gaf Dufour een belletje na de aanschaf van Bohemian. De rest van het verhaal is geschiedenis.

Bron: Eurodressage