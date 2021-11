Famoso OLD maakt winnend rentree

Ruim een jaar na zijn laatste wedstrijd op CDI Donaueschingen maakte Famoso OLD (Farewell III x Welt Hit II) afgelopen weekend op de nationale wedstrijd in Chieming zijn rentree tussen de witte hekjes. Onder het zadel van Benjamin Werndl liep de twaalfjarige Oldenburger naar 75,633%. Victoria Max-Theurer stuurde de voorheen door Nicole Casper gereden Birkhof's Topas (Totilas x Sandro Hit) met 71,967% naar de tweede plaats.

Werndl, die dit jaar met zijn andere troef Daily Mirror was aangewezen als reserve voor het Duitse team voor de Olympische Spelen in Tokio, reed Famoso in augustus 2020 voor het laatst de ring binnen. Toen scoorde de Oldenburger nog scores van dik 76% in de Grand Prix Spécial.

Bron: Dressprod/Horses.nl