FEI pony Glückspilz WF verkocht naar Nederland

Glückspilz WF, de FEI dressuurpony die internationaal werd uitgebracht door de Belgische amazone Camille Ossieur, is verkocht naar Nederland. Hij zal zijn sportcarrière voortzetten onder Annabell De Bock.

In 2018 werd Glückspilz WF (v.Golden dream) goedgekeurd bij het Westfaalse stamboek. Hij is vervolgens onder verschillende ruiters/amazones uitgebracht in de sport. In 2022 werd de pony, via de Westfaalse Herfst Elite Auction, voor 44.000 euro verkocht naar België. Camille Ossieur nam hierbij de teugels van de ponyhengst over.

Annabell de Bock

De zevenjarige Glückspilze WF is verkocht aan de Bock Stables, waarbij Annabell de Bock in het zadel plaats gaat nemen. Zij schrijft op Instagram: ”Daar is hij dan: mijn nieuwe pony Glückspilz WF!! Glückspilz betekent geluksvogel en dat ben ik. Bedankt lieve Camille Ossieur dat we deze topper van jou mogen overnemen. Ik heb ontzettend veel zin om samen te gaan knallen.”

Bron: Horses.nl/ Instagram