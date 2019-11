Ferdi Eilberg nieuwe trainer Russisch dressuurteam

De Russische Hippische Federatie heeft met het oog op de Olympische Spelen in Tokio Ferdi Eilberg aangewezen als nieuwe trainer van het Russisch dressuurteam. De van oorsprong Duitse trainer, die zijn thuisbasis in Groot-Brittannië heeft, blijft in ieder geval tot 30 september 2020 als coach actief.

De belangrijkste taak van Eilberg is het maken van een selectie voor het Russische team. Het is namelijk voor de eerste keer in achttien jaar dat er een Russisch dressuurteam kan worden uitgezonden naar de Spelen. Daarnaast zal hij hen begeleiden richting Tokio.

Staat van dienst

De 66-jarige Eilberg won zelf in 1993 teamzilver op het Europees kampioenschap. Hij was eerder actief als teamcoach voor Ierland en is ook voormalig World Class Performance Director of Coaching van het Britse dressuurteam. Zijn zoon en pupil Michael Eilberg heeft Groot-Brittannië meerdere keren vertegenwoordigd op grote kampioenschappen.

Bron: Ridehesten