Fiona Bigwood wint Grand Prix-debuut met de KWPN’er Fame

In het Verenigd Koninkrijk won de Britse dressuuramazone Fiona Bigwood de Grand Prix met haar nieuwe KWPN'er Fame (v. Bordeaux). Het concours was één van de eerste wedstrijden sinds de Britse coronamaatregelen werden versoepeld. Bigwood behaalde met de 11-jarige KWPN'er een score van 73,00%.

In 2013 werd de KWPN’er verkocht aan Joop van Uytert. Fame werd getraind en uitgebracht door de Belgische dressuuramazone Larissa Pauluis. In 2015 behaalde de combinatie de eerste reserves voor het Belgische Team voor de Wereldkampioenschappen Jonge Dressuurpaarden.

Christinelund Dressage

In 2016 verkochten Pauluis en haar zakenpartner Van Uytert de toen 6-jarige KWPN’er Fame aan Jenny Linden Urnes van Christinelund Dressage in Zweden. In 2018 ging Fame voor het eerst op internationaal concours op het CDI Herning onder de Zweedse dressuuramazone Sofie Lexner. De combinatie kreeg een score van 70,00% in de Prix St. George en 66,941% in de Inter I.

In 2019 verkocht Christinelund Dressage de KWPN’er Fame aan Fiona Bigwood.

Bron: Horses.nl/Eurodressage