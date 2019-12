First Apple genomineerd voor titel Amerikaans Paard van het Jaar 2019

First Apple (Vivaldi x Partout), die tot oktober vorig jaar werd gereden en uitgebracht door Patrick van der Meer, is in de Verenigde Staten genomineerd voor de titel Paard van het Jaar 2019. Onder amazone Sarah Lockman won de negenjarige KWPN-hengst dit jaar teamzilver en individueel goud op de Pan Am Games.

Lockman en First Apple hebben tot dusver vrijwel alle internationale wedstrijden waaraan ze deelnemen gewonnen. Inmiddels is de amazone de vos-hengst van Summit Farm aan het voorbereiden op de overstap naar de Grand Prix.

Succesverhaal

First Apple werd door Nico van Maaswaal gefokt uit de Grand Prix-merrie Oogappel. Op vijfjarige leeftijd won hij onder het zadel van Jessica Buying de President Dressage Cup en vervolgde daarna zijn carrière met Van der Meer. Het duo was vanaf de eerste schreden in de Subtop erg succesvol en trok die linie ook op internationaal Lichte Tour-niveau door, met onder andere overwinningen op CDI Mechelen en Indoor Brabant.

Er kan tot 2 januari 2020 online gestemd worden op de genomineerde paarden.

Klik hier om te stemmen.

Bron: Eurodressage/Horses.nl