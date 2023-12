Fleau de Baian van Adelinde Cornelissen verkocht naar Verenigde Staten

Adelinde Cornelissen heeft Grand Prix-paard Fleau de Baian verkocht naar de Verenigde Staten. De dertienjarige Jazz- zoon gaat zijn carrière verder voortzetten onder Christian Simonson. Deze jonge ruiter maakte deel uit van het Amerikaanse team dat goud won op de Pan-American games.

”Het is nooit makkelijk om je beste vriend uit de stal te zien vertrekken… maar ik heb Christian Simonson en Fleau samen aan het werk gezien en vanaf het allereerste moment was er een klik tussen die twee! Christian is een fantastische jonge ruiter met veel talent en ik weet zeker dat we nog van ze gaan horen!” schrijft Adelinde Cornelissen op Instagram over de verkoop.

Volle broer Parzival

Fleau de Baian is gefokt door de familie Beyer uit Nederland en is de volle broer van Adelinde Cornelissen’s toppaard Parzival. Hij is goedgekeurd bij het AES en Oldenburger stamboek, waarna in 2018 ook goedkeuring bij het KWPN volgde.

Grand-Prix

De vos hengst genoot zijn opleiding onder Adelinde Cornelissen. Het duo maakte hun internationale Grand Prix-debuut in september 2020 in Hagen, waar ze 73,304% scoorden. Over de jaren heen heeft de combinatie meegedaan aan verschillende wedstrijden, maar er zaten ook periodes van afwezigheid tussen. In 2023 keerden ze, na een jaar afwezigheid, terug op het CDI Geesteren en scoorden ze een dubbele overwinning met 72 en 74%. Hun laatste interland was in juli 2023 in Kronenberg waar ze 70,239% noteerden in de Grand Prix.

