FN halveert kosten voor wedstrijdorganisaties

Omdat steeds meer wedstrijdorganisaties te kampen hebben met financiële moeilijkheden als gevolg van stijgende kosten, heeft de Duitse Hippische Federatie (FN) besloten de kosten drastisch te verlagen. "Dit betekent wel dat deelname aan wedstrijden een beetje duurder wordt, omdat de hulp aan organisaties gefinancierd moet worden. We hopen dat het aantal de kwaliteit van de wedstrijden zo behouden kan blijven en zelfs zou toenemen, wat wedstrijdruiters alleen maar ten goede komt", vertelt Sönke Lauterbach.

Om de organisaties financieel tegemoet te komen, gaat de FN vanaf 28 februari 2020 werken met de zogenoemde Turniersport-Förderbeitrag, een subsidie van 52 cent (inclusief BTW) per startplaats. Daarnaast wordt de fokkerspremie met 36% verlaagd en zijn de tarieven voor internationale combinaties verhoogd.

Vrezen voor het voortbestaan

Niet alleen nationale, maar ook internationale wedstrijden in Duitsland hebben het zwaar. Volgens de FN komt dat door de kwaliteit van (inter)nationale evenementen in het buitenland, wat steeds verder toeneemt. Daardoor vrezen veel organisaties voor het voortbestaan van wedstrijden. “Daarom hebben we besloten de kosten te verlagen, maar het moet tegelijkertijd wel betaalbaar blijven voor de deelnemers.”

Fokkerspremie omlaag

Het verlagen van de kosten voor organisaties, valt wel negatief uit voor fokkers. Hun premie wordt namelijk verlaagd met 36%. Fokkers krijgen namelijk een vergoeding wanneer hun fokproducten goed presteren. Het andere deel van de benodigde 1,4 miljoen euro wordt behaald door de registratie van internationale combinaties te verhogen van 15 naar 22,50 euro.

Bron: St. Georg