FN wil meer mannen te paard

De FN, de Duitse Hippische Federatie, ziet in de toekomst graag meer mannen te paard. Het aantal mannen onder alle leden is met 2,55 procent afgenomen, wat bijna volledig gecompenseerd wordt door toename van het aantal vrouwelijke leden.

“We moeten er naar streven dat de verhouding tussen man en vrouw zo gelijk mogelijk is”, is FN-directeur Dr. Dennis Peiler van mening. Dat gaat overigens ook op bij de instructeurs. “Momenteel is 85% van de trainers vrouw en van alle debutanten is zelfs 90% vrouwelijk. We moeten er dus voor oppassen dat mannelijke rolmodellen niet verloren gaan.”

Bron: FN