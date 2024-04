Four Oaks koopt helft van Deense Pavo Cup winnaar Svalegårds Hot Driver

De Deense Stoeterij Four Oaks heeft de helft van de DWB-goedgekeurde hengst Svalgårds Hot Driver (v.Hesselhøj Donkey Boy) gekocht van zijn fokkers Else Marie en Jens Chr. Krabbé. Zo blijft de vijfjarige hengst beschikbaar voor amazone Carina Cassøe Krüth, onder wie de jonge hengst al meerdere successen boekte. Zo werd hij vorig de winnaar van de Deense Pavo Cup voor vierjarigen.

Svålegards Hot Driver won in 2022 de Deense verrichtingstest en in 2023 hij werd kampioen van de vier jaar en oudere dressuurhengsten op de DWB Hengstenkeuring. In de Deense Pavo Cup-finale scoorde hij onder het zadel van Carina Cassøe Krüth alleen voor de galop een cijfer onder de negen (8,8), verder kreeg hij een 9,5 voor de draf en aanleg en twee tienen voor stap en rijdbaarheid.

Heiline’s Danciera

Ingrid en Poul Thøgersen van Stoeterij Four Oaks zijn ook de eigenaar van de Grand Prix-merrie Heiline’s Danciera (v.Fürstenball), waarmee Cassøe Krüth onder andere teamgoud won in 2022 op de Wereldkampioenschappen in Herning en zevende werd op de Olympische Spelen van Tokyo. In 2023 wonnen ze de wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Göteborg en een aantal maanden daarvoor die in Vilhelmsborg. Als jong paard viel deze merrie ook al op, toen werd ze vierde op de Wereldkampioenschappen voor vijfjarige dressuurpaarden in Ermelo.

WK Jonge Paarden

Aan Ridehesten vertelt de amazone: “Ik ben zo blij dat we Ingrid en Poul nu samen meenemen op reis met een nieuw paard, en dat de familie Krabbé daar nog steeds deel van uitmaakt. Ik ben altijd enthousiast over hem geweest, hij doet veel dingen precies goed. Hij toont talent voor de moeilijke dingen en daarnaast heeft hij zowel een goed uiterlijk als innerlijk. Hij wil luisteren en leren. Het plan, de hoop en de droom is deelname aan het WK.”

