Frank Hosmars Guetta (15) overleden

Frank Hosmar met Guetta. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Frank Hosmar heeft afscheid moeten nemen van Guetta (Sandreo x Jazz). De ruin liep naast Hosmars tweede Sandreo-nakomeling Alphaville (mv. Iglesias) succesvol in de nationale en internationale Paradressuur. Guetta, die Hosmar al vanaf veulen had, werd vijftien jaar.

