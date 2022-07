Frank Kemperman onderscheiden met gouden ruiterkruis

Frank Kemperman beleefde afgelopen weekend zijn laatste CHIO Aken als toernooidirecteur. Eind september stapt hij over naar de raad van commissarissen. Voor zijn grote verdienste in de sport kende FN secretaris-generaal Soenke Lauterbach hem het Duitse gouden ruiterkruis toe. "Frank werd niet alleen als Nederlander gezien, maar ook als op de een of andere manier Duits", aldus Lauterbach.

‘Kempi’ werkte 29 jaar voor de paardensport en het CHIO, eerst als directeur en later als bestuursvoorzitter van de Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV). “Het is ook dankzij zijn creativiteit dat het CHIO zijn positie als beste toernooi ter wereld heeft weten vast te houden. Frank was grotendeels verantwoordelijk voor de Wereldruiterspelen in 2006 en het EK in 2015″, zegt Soenke Lauterbach.

FEI Dressuurcommissie

“Naast zijn werk in Aken is Frank sinds 2008 voorzitter van de FEI Dressuurcommissie en ook jarenlang lid van de FEI Executive Board. Gedurende deze tijd werd hij niet alleen als Nederlander gezien, maar ook als ‘op de een of andere manier Duits’. We hebben hem ons standpunt kunnen geven over een aantal belangrijke kwesties.”

Bron: FN