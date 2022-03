Franka Loos terug naar Van Olst

Franka Loos is sinds 1 maart weer terug bij Van Olst Horses. De amazone was al eerder in dienst bij Gertjan en Anne van Olst, maar besloot in het najaar van 2019 om zelfstandig verder te gaan. Loos heeft inmiddels de teugels van onder andere de recent bij het KWPN goedgekeurde hengst Nalegro (Painted Black x Negro) overgenomen.