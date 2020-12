Frans EK-paard Ultrablue de Massa naar junioren-amazone

Arnaud Serre heeft de teugels van Ultrablue de Massa (Rubin Royal x Almonda Mac) overgedragen aan de Franse junioren-amazone Mathilde Juglaret. Met Serre in het zadel vertegenwoordigde Ultrablue de Massa Frankrijk in 2017 en 2019 op de Europese kampioenschappen.

De twaalfjarige Ultrablue de Massa, door Sylvain Massa gefokt uit een Lusitano-merrie, maakte in 2017 zijn internationale Grand Prix-debuut. Datzelfde jaar nam hij deel aan de Nations Cup-wedstrijden in Rotterdam en Hickstead en vervolgens aan het EK in Gothenburg. Na wat blessureleed in 2018, keerden Serre en Ultrablue de Massa in 2019 terug in de ring. Die zomer selecteerden ze zich voor het EK in Rotterdam.

Bron: Dressprod/Eurodressage