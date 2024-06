Frans Grand Prix-paard Noble Dream overleden

Het voormalig internationaal Grand Prix-paard Noble Dream (Caprimond x Donnerhall) is op 22-jarige leeftijd overleden. De Oldenburger-merrie liep met Marc Boblet jarenlang op het hoogste niveau en vertegenwoordigde Frankrijk onder andere op de Europese Kampioenschappen in Herning en de Wereldruiterspelen in Caen.

Noble Dream begon haar internationale carrière onder het zadel van Jessica Michel Botton. De combinatie won in 2007 brons op het WK Jonge Dressuurpaarden. Vijf jaar daarna debuteerde Noble Dream met Marc Boblet op internationaal Grand Prix-niveau. In 2013 liep ze het EK in Herning en een jaar later de Wereldruiterspelen in Caen. Datzelfde jaar werden ze negende in de Wereldbekerfinale in Lyon.

Uit de sport, rentree en pensioen

In 2015 besloot Boblet om de Franse publiekslieveling een tijdje uit de sport te halen, omdat ze op concours veel last had van spanning. In 2016 maakte ze op CDI Le Mans haar rentree en aan het einde van dat jaar liep ze op CDI Genève haar laatste evenement. Daarna is ze met pensioen gegaan, omdat de dierenarts bij een routinecheck een hartritmestoornis bij de merrie ontdekte. Ze heeft vervolgens nog een aantal jaar van haar pensioen mogen genieten. Ze is overleden aan de gevolgen van het syndroom van Cushing.

Bron: Horses.nl/Dressprod