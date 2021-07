Frans Olympisch dressuurpaard After You met pensioen

Ludovic Henry heeft zijn Olympische dressuurpaard After You (Abanos x Ragazzo) met pensioen gestuurd. Met de achttienjarige DSP-ruin nam de Fransman in 2016 deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, in 2015 en '17 aan de Europese kampioenschappen en in 2018 aan de FEI Wereldbekerfinale.

Ludovic Henry maakte in 2013 zijn Grand Prix-debuut met After You. Daarna vertegenwoordigden ze Frankrijk op de Nations Cup-wedstrijden in Vidauban, Rotterdam, Hickstead en Compiègne en namen ze deel aan de meest prestigieuze internationale wedstrijden in Europa. “Hij heeft ons nooit in de steek gelaten, terwijl hij soms zo bang of zelfs gevaarlijk was bij dierenartsbezoeken of prijsuitreikingen. In de baan ging hij er altijd de volle 100% voor”, vertelt Henry’s partner Georgia.

Genoeg geweest

Henry reed in 2019 zijn laatste internationale wedstrijd met After You. Daarna nam zijn vrouw de teugels over. “Op een dag zei Ludovic tegen me: ‘Je weet dat ik hem goed ken, ik denk dat hij niet meer wil’. Daarom hebben we besloten definitief een punt achter zijn carrière te zetten.

Kroon op het werk

“Bij After You denk ik aan alle bijzondere momenten die we hebben meegemaakt, momenten die ik nooit zal vergeten. Bijvoorbeeld de Grand Prix op de Olympische Spelen, de kroon op jarenlang werk, waar al mijn familie en vrienden ons in ondersteunden”, aldus Ludovic Henry. After You blijft bij de familie Henry om daar zijn pensioen door te brengen.

Bron: Dressprod