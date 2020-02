Frans WK-paard Don Vito de Hus naar Denemarken

Jessica Michel-Botton heeft Don Vito de Hus (Don Juan de Hus x De Niro), die in eigendom was van haar werkgever Haras de Hus, verkocht naar Denemarken. De zesjarige hengst - in Westfalen goedgekeurd als premiehengst - nam vorig jaar deel aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en werd Frans kampioen op La Grande Semaine.

Michel-Botton, die een aantal jaren geleden samen met haar man Gilles Botton en enkele Belgische partners begon met het investeren in veulens, heeft naast Don Vito de Hus nog vijf paarden verkocht in de afgelopen twee maanden. Daartoe behoort ook de KWPN-gefokte Kayden (Desperado x Uphill). De bruine hengst is aangeschaft door een Franse investeerder en staat in training bij Christelle Marie. Marie is voormalig stalamazone van Haras de Hus, maar werkt inmiddels al enige tijd voor zichzelf.

Bron: Dressprod/Eurodressage