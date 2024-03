Frederic Wandres’ Harrods verkocht

Frederic Wandres' internationale Lichte Tour-paard Harrods (Hochadel x Rotspon) is verkocht aan Black Star Sport Horses. Lisa Blackmon neemt de teugels van de elfjarige Hannoveraanse-ruin over.

Harrods begon zijn carrière onder het zadel van Nicole Wego-Engelmeyer en werd op vijfjarige leeftijd tiende in de finale van de Bundeschampionate. In 2020 nam Frederic Wandres de ruin over. In 2021 reed Wandres een viertal internationale Lichte Tour-wedstrijden met Harrods. In 2023 maakte de ruin, na een jaar geen internationale wedstrijden te hebben gelopen, zijn rentree op het internationale toneel. Hij won dat jaar vier van de zes proeven die hij liep, met 74,853% als PR in de Prix St. Georges.

Bron: Horses.nl/Eurodressage