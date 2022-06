Frederic Wandres: ‘Ik geloof in mijn Harry’s’

Frederic Wandres maakt voor het tweede jaar op rij deel uit van het Duitse dressuurteam dat aan de start komt op CHIO Aken. De ruiter, die al meerdere grote internationale (wereldbeker)wedstrijden gereden heeft, rijdt Duke of Britain (v. Dimaggio), die thuis de roepnaam Harry I heeft, in de CDIO-tour en hoopt een plaats in het WK-team te bemachtigen. Maar ondertussen staat opvolger Harry II al te trappelen: "Ik heb altijd in Duke geloofd en dat doe ik net zo in Harry II."

Met de door Sarah Pidgley en haar wijlen echtgenoot Tony gefokte Duke of Britain won Wandres in juni zilver in de Spécial en de kür op het Duits kampioenschap in Balve. “Ik ben normaal gesproken geen zenuwachtig type, maar voor de Grand Prix in Balve zag ik de hele weg die ik met Duke heb afgelegd voor me. Hoe lang die weg was, wat we tot dusver bereikt hebben en dat het er nu echt op aankomt.”

Groot verschil

Vorig jaar maakte Wandres voor het eerst deel uit van het nationale team in Aken. “Een groot verschil met vorig jaar, is dat we toen corona hadden en het stadion niet vol zat. Ik denk – en hoop – dat dat dit jaar anders is.” De ruiter brengt naast Duke of Britain zijn andere Grand Prix-paard Bluetooth OLD (v. Bordeaux) in de CDI-tour aan de start en Quizmaster (v. Quasar de Charry) rijdt hij in de Lichte Tour.

Harry II

Harrods (v. Hochadel), die onlangs zijn eerste Grand Prix liep, blijft dit jaar nog thuis. “Harry II doet me aan Duke in zijn jonge jaren denken”, vertelt Wandres. Het is ook niet voor niets dat beide paarden dezelfde roepnaam hebben: Harry I en Harry II. Volgens de ruiter lijken de twee heel veel op elkaar. “Van beide paarden is de piaffe een hoogtepunt. Harry II kan het in de ring nog niet zo goed laten zien, maar thuis voelt zijn piaffe net zo klassiek en goed aan als bij Duke.”

Bijgelovig

Wandres heeft zich met de negenjarige Hannoveraan gekwalificeerd voor de finale van de Louisdor-Preis, net zoals met Duke of Britain destijds. “Ik heb altijd ik Duke geloofd en dat doe ik net zo in Harry II. En ik heb een duidelijk doel met hem voor ogen.” Wat dat doel is, wil de ruiter nog niet vertellen, want in dat opzicht zegt hij nogal bijgelovig te zijn.

