Frederic Wandres’ Joy Game verkocht

Frederic Wandres' Grand Prix-paard Joy Game (Davino V.O.D. x Gribaldi) is verkocht. De nummer twee van de Louisdor Preis 2024 vervolgt zijn carrière met jeugdamazone Dariia Novinskaia, die voor Kroatië uitkomt.

Wandres en de door J. Baas gefokte KWPN-ruin maakten in januari vorig jaar hun nationale Grand Prix-debuut en sloten dat toen direct winnend af. De maand daarna volgde in Wellington hun internationale debuut (69,913% in de Grand Prix) en in mei dat jaar reed Wandres hem op CDI Compiègne (68,848% in de GP, 74,32% in de Kür). Afgelopen najaar werden Wandres en Joy Game tweede in de Louisdor Preis. Daarna bracht de Duitser de ruin alleen nog nationaal aan de start.

Bron: Eurodressage