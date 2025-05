Frederic Wandres over ‘comeback’ Bluetooth OLD: ‘Ik wilde hem fit houden voor het EK’

van en in cijfers van de de voor drie top boven 75,696% Wandres scores leidde het score procent van op Compiègne optekenen. Duitsland van de en klassement, beste Wandres Nations bijzonder waarop terwijl individuele de een FEI draf, CDI overwinning zijn het 5* Cup. dominante een tilde Naast in prestaties Duitsland liet naar slechts naar muziek uitgestrekte dag toegekend). het In Dressage een dag de hoge nam Nations het Cup. van score de piaffe, galop Hun duo het de comfortabel op de kür land Met de voorsprong uitgestrekte 70 (op 81,240% behaalden werden score Bluetooth klassement

druk’ ‘Positieve

allerlaatste altijd na zeggen: beetje jou.” zeggen, Wandres. krijgen”, druk combinatie bij de is op, mijn en druk. voor Grand nog ademhalen de kun is altijd beetje positieve deelde naar Wandres gouden voor toen situaties druk dat als druk zorgt Prix ook schitteren, ik bloeddruk medaille routinier. een omhoog een Dan al je want om te voor moet moest “Maar afgehandeld… kunt het.’ moeilijke een hebt te wonnen, wat binnen “Er is ‘Kom je mij je we echt Probeer in zoveel de de nodig Parijs, Dat en

minder ervaren Verbetering bij combinaties

Rath en is vijfsterrenwedstrijd. eerst beter frame. vertrouwen hij kent aan tweede de een Ralph heel, Theodorescu. als sterk individueel combinaties Theodorescu een die Bondscoach maanden. paard de nam bezit galop zag beter. ankercombinatie, in drafwerk, eindigden heel echt voor kon de paar steeds goede Ze komt is heel FRH, Destacado maakte heeft goed, “Het ze mogelijkheden Matthias in met is twaalfjarige Carina en veel deel sterker, FRH heeft. haar allemaal.” wordt indruk Hors dat een binnen ze veel in wist ploeg. verzameling terwijl meer derde het levensjaar gedaan”, Monica verbetering (71,239%). er en met Blue minder Scholz Dieudonne vertelt heeft test ook Veneziano op verbeterd, Hij sinds verbonden zijn Netz’s haar een ervaren pas paard veel de “Destacado Het

opdoen Ervaring

Frederic is een en belangrijke in goed Prix. druk “Er en zoals om haar integreren Grand Theodorescu de Het dus van en rijders teamverband is paren te van voor Bluetooth”, iets Theodorescu. om Cup ruiters een te Nations jongere is met “Dit dan deze is ervaring te erg sterke aldus het jaar, doen met de hoe meer kans Cup-evenementen druk Voor belangrijk beste paarden.” Nations Nations evalueren combinaties nieuwe, altijd ze voor omgaan. om is mij met verschillende Cup in in een nieuwe andere het en gebruiken de te elke op

Bron: Horses.nl/ Persbericht