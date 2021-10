Friese LT-hengst Johnny Cash verkocht naar Mexico

De tienjarige sterhengst Johnny Cash (Tsjalle 454 x Tjimme 275), stamboeknaam Jelger fan it Hiem is verkocht. De hengst die afgelopen weekend met Dana van Lierop Lichte Tour-kampioen werd op het K&PP Kampioenschap in Harich vertrekt binnenkort naar zijn nieuwe stal in Mexico waar hij verder zal worden uitgebracht in de dressuursport.





Eigenaar Ted Kop Jansen vindt het prachtig dat de Tsjalle 454-nakomeling zijn sportcarrière zal vervolgen aan de andere kant van de plas. “Wij, Johnny zijn mede-eigenaresse Reinette van de Merwe en ik, hadden hele duidelijke plannen wat betreft deze hengst en de dressuursport. We vinden het dan ook zeer fijn dat zijn nieuwe eigenaar dit plan gaat voortzetten”, aldus Kop Jansen. Er was uit verschillende hoeken interesse in de hengst die in de Prix St. Georges wordt uitgebracht door amazone Dana van Lierop. “Na het NK Dressuur, waar de combinatie zich super liet zien, kwam van verschillende kanten animo voor Johnny. Door middel van vele gesprekken, ook over de dressuursport en Johnny zijn talent, is de keuze gemaakt voor Mexico”, legt Kop Jansen uit.

K&PP Kampioenschap laatste optreden



Het K&PP Kampioenschap in Harich afgelopen weekend was dan ook het laatste optreden van de hengst in de Nederlandse dressuursport aangezien hij volgende week al in quarantaine gaat. Op dit kampioenschap haalde Van Lierop en Johnny een dikke 75% met hun kür op muziek waarmee ze kampioen Lichte Tour werden.

Bron: Phryso