FS Las Vegas naar Duitse junioren-amazone

Nog geen jaar na de aankoop van FS Las Vegas (Lord Loxley I x Louis Le Bon) - het paard waarmee Febe van Zwambagt bij de Nederlandse jeugd doorbrak - heeft de familie Collin hem weer verkocht. De dertienjarige Rheinlander is nu aangeschaft door familie Lienert voor dochter Emma Caecilia.

Onder het zadel van Febe van Zwambagt kende FS Las Vegas een uiterst succesvolle carrière. De combinatie werd in 2016 Europees kampioen bij de junioren. Twee jaar later was er individueel zilver en kür brons op het EK voor young riders in Fontainebleau. In 2019 werd de ruin door eigenaar Ferienhof Stücker verkocht.

Stil rondom Collin en FS Las Vegas

Lucia Sophia Collin nam de teugels van FS Las Vegas in maart dat jaar over. Na haar nationale debuut nam trainer Jochen Bender plaats in het zadel van de ruin en startte hem in Mülheim en Düsseldorf. Daarna reed Collin nog drie wedstrijden met hem, de laatste daarvan in september. Zijn nieuwe amazone Emma Caecilia Lienert wil de ruin aan start brengen in de kwalificaties voor de Preis der Besten.

Bron: Eurodressage