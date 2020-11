Fürst Jazz naar Daniëlle Heijkoop: ‘Ik zie hem als een potentieel Grand Prix-paard’

Daniëlle Heijkoop heeft de teugels van KWPN-hengst Fürst Jazz (Fürst Romancier x Jazz) overgenomen van Dinja van Liere. De ruiterwissel is tot stand gekomen omdat Van Liere zich heeft gevestigd bij Reesink Horses. Het is voor Heijkoop niet de eerste Van Uytert-hengst die ze onder het zadel heeft. Ze rijdt namelijk ook Deparon U.S. (Deveraux x Londonderry) voor Joop van Uytert.

“Fürst Jazz staat inmiddels al een paar maanden bij me op stal. Ik ken Joop al langere tijd, zo hebben we bijvoorbeeld Daula II samen gehad en rijd ik natuurlijk Deparon U.S. voor hem. We hebben een goede samenwerking en dat is heel fijn. Ik moet een paard altijd wel even leren kennen en als het dan niet past, ben ik daar ook gewoon eerlijk in. Maar Fürst Jazz past me heel goed, dus heb ik ook aangegeven dat ik graag met hem aan de slag wilde gaan”, vertelt Heijkoop.

Mega talent

“Niet om mijn andere paarden tekort te doen, maar ik denk dat ik nog nooit zo’n talentvol paard als Fürst Jazz gereden heb. Hij heeft drie heel goede basisgangen met veel techniek en heeft veel talent voor de verzameling. Dat maakt het natuurlijk makkelijker voor het zwaardere werk. Hij heeft echt mega talent voor de piaffe en passage. Daarnaast is hij echt een soort van droompaard. Hij heeft een prachtig voorkomen met een mooie hals en een dikke voorpluk. Als ik hem zie denk ik echt: wáuw.”

Vertrouwen krijgen

“Wat nu nog wel eens wat tegen hem werkt, is dat hij best sensibel is. Hij wil al snel teveel doen. Als ik bijvoorbeeld een simpele overgang van stap naar draf wil rijden, wil hij het liefst direct te spectaculair wegdraven. Dat ziet er misschien wel heel gaaf uit, maar het moet meer van mij blijven. Datzelfde gaat ook op voor de series. Daar raakt hij nog een beetje van in de war. Dat werkt nu wellicht wat tegen me, maar hij is pas zeven jaar en ik ben ervan overtuigd dat als hij meer vertrouwen krijgt, dat alleen maar in mijn voordeel gaat werken.”

Potentieel Grand Prix-paard

Aan wedstrijden wil Heijkoop voorlopig nog niet denken. “Ik ben zelf zes maanden zwanger, maar hij is nu ook nog niet klaar voor concours. Joop heeft ook gezegd dat ik er alle tijd voor kan nemen, zodat hij vertrouwen krijgt. Joop en ik weten beide dat het geen zin heeft om dingen te forceren. Voorlopig is het dus belangrijk dat hij bij een vaste ruiter blijft. Op die manier kan ik een vertrouwensband met hem opbouwen. Ik zie hem namelijk echt als een potentieel Grand Prix-paard. Hij heeft alle ingrediënten in huis.”

Verder trainen

Heijkoop heeft de hengst ook al mee gehad op les. “Ik train alweer enige tijd bij Nicole Werner en ik vind het fijn om hem af en toe mee te nemen. Het is leuk om met hem verder te trainen.” Ze vervolgt: “Zolang mijn zwangerschap het toelaat, blijf ik Fürst Jazz nog rijden. Voor de periode dat ik niet kan rijden, is er ook een oplossing. Ik heb twee meiden op stal die beide Grand Prix rijden en een flinke dosis ervaring hebben. Onder mijn begeleiding kunnen ze Fürst dan ook even overnemen. Maar voorlopig moet ik er nog niet aan denken niet te rijden, ik denk namelijk dat ik zonder echt depressief word.”

