Fürst William geruind en bij Helgstrand in de verkoop

Voormalig Bundeschampionate-winnaar Fürst William (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair) is geruind en staat bij Andreas Helgstrand op stal voor de verkoop. Fürst William was eerder al in het bezit van Helgstrand, maar werd op driejarige leeftijd verkocht aan de Belgische HC Stables. De ruin liep onlangs bij zijn Prix St. Georges-debuut onder het zadel van Betina Jæger naar ruim 71%.

Fürst William, voorheen goedgekeurd bij meerdere Duitse stamboeken, bouwde op jonge leeftijd al een indrukwekkende erelijst op. Op driejarige leeftijd winnaar van de Bundeschampionate, hij behaalde hoge punten in de Duitse sporttest, was de beste in de rubriek voor vierjarige hengsten op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo en werd Deens kampioen. Daarnaast was hij op vierjarige leeftijd reservekampioen op de Bundeschampionate en werd op vijfjarige leeftijd vierde.

Bron: Horses.nl