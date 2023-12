Galleria’s Lord Nunes naar Canada

Galleria's Lord Nunes (Lord Loxley x Jazz, fokker H. Steeghs-Linders) is verkocht naar Canada. De elfjarige Rheinlander, die met Diederik van Silfhout op (inter)nationaal Lichte Tour-niveau uitkwam, vervolgt zijn carrière onder het zadel bij de jeugdamazone Sophie Rokstad.

Lord Nunes begon zijn carrière met Jana Freund, met wie hij in 2015 nog vierde werd op de Bundeschampionate. Na het vertrek van Freund bij Ferienhof Stücker nam Matthias Bouten voor enige tijd de teugels over, daarna werd Lord Nunes verkocht aan Dong Seon Kim, die hem bij Diederik van Silfhout onderbracht.

Subtop

Na een paar succesvolle starts in de ZZ-Zwaar volgde in oktober 2019 het debuut in de Lichte Tour. In maart 2020 reed van Silfhout de in Hannover goedgekeurde hengst op CDI Herning de ring binnen. Daar werden ze vijfde in de Prix St. Georges (70,706%) en achtste in de Intermédiaire I (68,118%).

Wellington

In 2021 bracht Dong Seon Kim Lord Nunes op internationaal Lichte Tour-niveau uit. In het voorjaar won de combinatie meerdere proeven in Wellington.

Bron: Horses.nl/Dressprod