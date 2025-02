Gebroken enkel voor Grand Prix-ruiter William Matthew

De Australische Grand Prix-ruiter William Matthew heeft een paar dagen geleden zijn enkel gebroken. Matthew, die afgelopen najaar na een periode van vijf jaar de stallen van Isabell Werth verliet om voor zichzelf te beginnen, kreeg een klap tegen zijn enkel. Hij moest een operatie ondergaan, maar hoopt snel weer in het zadel te zitten.

“Shit happens, ik was even vergeten hoe onvoorspelbaar paarden zijn en was niet voorzichtig genoeg. Helaas was ik gisteren niet snel genoeg en kreeg ik een klap tegen mijn enkel”, licht Matthew op social media toe.

Stalruiter bij Werth

Matthew kwam na wat omzwervingen ruim vijf jaar geleden bij Isabell Werth. De eerste paarden waarmee hij zich in de kijker reed waren Belantis I (v. Benetton Dream FRH) en Freischutz (v. Foundation). Met Belantis behaalde Matthew zijn eerste Grand Prix-overwinning en met Freischutz schopte hij het in 2023 tot de finale van de Louisdor Preis.

Parijs en eigen onderneming

Met Mysterious Star (v. Metall) kwam de carrière van Matthew in een stroomversnelling. Na een aantal internationale starts kwalificeerde hij zich voor de Olympische Spelen in Parijs, waar ze met 69,711% op plaats 24 eindigden in de Grand Prix Spécial. Na de Spelen keerde Mysterious Star terug naar zijn eigenaresse. In oktober verliet Matthew de stallen van Werth. Hij runt sindsdien zijn eigen stal op Gut Kostenschlag, samen met de Zweedse amazone Ellen Hedbys.

Bron: Horses.nl/Insta