Geen Bundeschampionat voor Fonq dit jaar

De tweevoudig Westfaals kampioen Fonq (Fürst Fohlenhof x Lissaro) kan niet meedoen aan de Bundeschampionate, die deze week worden gehouden in Warendorf. De hengst kreeg een slokdarmverstopping en kreeg hiervoor medicijnen, die doping positief zijn. Dat maakte Reesink Horses op facebook bekend.

“Een slokdarmverstopping heeft er toe geleid dat Fonq niet zal deelnemen aan het Bundeschampionat deze week. De medicijnen die hij heeft gekregen zijn doping positief”, zo staat er in het bericht van vandaag. “Door het snelle en vakkundig handelen van Paardenkliniek De Watermolen was er geen operatie nodig en staat Fonq sinds deze ochtend weer in topconditie thuis.”

Verrichtingsonderzoek

Vorige maand werd Fonq door de hengstenkeuringscommissie dressuur bekeken in de Pavo Cup en aan de hand waarna de commissie besloot om de voshengst aan te wijzen voor de 21-daagse test.

De vierjarige Fonq werd al eerder aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, op de KWPN hengstenkeuring 2018. De voshengst was toen nog van Francesca Newman, die hem in het voorjaar van 2018 verkocht aan Eugene Reesink. Hij liet hem in Oldenburg keuren en liet hem onder Ann-Christin Wienkamp in de sport verschijnen. Hij won als driejarige het Westfaalse kampioenschap en werd op het Bundeschampionat voor driejarige hengsten derde. In het najaar van 2018 werd hij aangeleverd voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, waar hij vroegtijdig werd opgehaald door Reesink na de rhino-uitbraak op het KWPN-centrum.

Goed jaar

Dit jaar behaalde Fonq al meerdere successen. Hij scoorde een 8,32 in de sporttest in Münster-Handorf en liep naar een 9,04 in de 14-dagentest in Adelheidsdorf en was daarmee de dressuurtopper. Deze zomer zette Reesink Fonq in training bij Jessica-Lynn Thomas en dat pakte twee weken later meteen met een zege uit op de Westfaalse kampioenschappen in Münster-Handorf (met een 9,4).

Bron: Horses.nl/FB